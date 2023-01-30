Назад у 90-ті. 18:00 Конєц спЄцопЄрацИЇ
Пропагандисти обробляють насЄлЄнІЄ московських боліт, готують до життя у 90-х. Вагнерівців не воїни: найманців хоронять без почестей. Ще однією стороною "конфлікту" РФ назвала Німеччину
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Антипутінська коаліція душить Москву.
Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя "АсвАбАдІтЄлЄй".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 42.54Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе