НБУ зобов'язав небанківські фінустанови повідомляти реальну річну процентну ставку за споживчими кредитами
Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи оприлюднювати реальну процентну ставку за споживчими кредитами
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, НБУ узгодив правила розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит з вимогами закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості".
Так, передбачені зміни до редакції договорів, аби споживачам було простіше їх розуміти. Правила також встановлюють методику розрахунку небанками загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.
У пресслужбі зазначили, що небанківські фінустанови мають унормувати свою діяльність до 14 серпня 2021 року відповідно до умов постанови.
В НБУ також нагадали, що банки застосовують такі ж підходи до розрахунку ключових показників вартості споживчого кредиту з червня 2017 року. Таким чином, всі кредитодавці будуть застосовувати єдині підходи до розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Така уніфікація має забезпечити належний захист прав споживачів фінансових послуг під час користування послугою споживчого кредиту.
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