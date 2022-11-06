Не більше трьох упаковок: у Запоріжжі в супермаркеті встановили обмеження на продаж яєць, – ЗМІ
У запорізькому супермаркеті можна придбати не більше трьох упаковок яєць в одні руки, а ціни за десяток коливаються від 60,70 до 79,90 гривень
Про це повідомляє місцеве видання "Акцент".
Такі обмеження встановив місцевий супермаркет торговельної мережі "METRO Україна", тут розмістили відповідні таблички.
Вартість цінного продукту також можна побачити доволі різну Найдешевша ціна – 60,70 грн, а найдорожча – 79,90 грн. Проте поміж ними представлений також середній ціновий діапазон.
- Нагадаємо, 28 жовтня Мінагрополітики заявило про стабілізацію цін на яйця в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе