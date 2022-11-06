Про це повідомляє місцеве видання "Акцент".

Такі обмеження встановив місцевий супермаркет торговельної мережі "METRO Україна", тут розмістили відповідні таблички.

Вартість цінного продукту також можна побачити доволі різну Найдешевша ціна – 60,70 грн, а найдорожча – 79,90 грн. Проте поміж ними представлений також середній ціновий діапазон.

Нагадаємо, 28 жовтня Мінагрополітики заявило про стабілізацію цін на яйця в Україні.