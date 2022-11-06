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Не більше трьох упаковок: у Запоріжжі в супермаркеті встановили обмеження на продаж яєць, – ЗМІ

6 листопада, 2022 неділя
14:28
Економіка табличка у супермаркеті Запоріжжя

У запорізькому супермаркеті можна придбати не більше трьох упаковок яєць в одні руки, а ціни за десяток коливаються від 60,70 до 79,90 гривень

Про це повідомляє місцеве видання "Акцент".

Такі обмеження встановив місцевий супермаркет торговельної мережі "METRO Україна", тут розмістили відповідні таблички. 

Вартість цінного продукту також можна побачити доволі різну  Найдешевша ціна – 60,70 грн, а найдорожча – 79,90 грн. Проте поміж ними представлений також середній ціновий діапазон. 

  • Нагадаємо, 28 жовтня Мінагрополітики заявило про стабілізацію цін на яйця в Україні.

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