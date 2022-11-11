Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Польський політик прокоментував важливість тритстороннього формату співпраці України, Великої Британії та Польщі, який був започаткований у лютому 2022 році з метою зосередження зусиль у економічній, торговельній, енергетичній сферах та боротьбі з дезінформацією.

"Щодо окремого військового союзу між Великою Британією, Польщею та Україною, то цього не буде, тому що Польща та Велика Британія вже члени союзу НАТО. В Альянсі виключається приналежність до інших союзів, які б тягнули на собі зобов'язання вступати у війну через членство в іншому військовому союзі. Коли третя сторона нападає на члена союзу, то інші союзники приходять з допомогою. Відповідно, такий військовий союз та планування можуть бути з Україною, коли вона вступить до НАТО", - зазначив польський політик.

Мирослав Чех додав, що вже всім зрозуміло щодо гарантій безпеки України й президент Зеленський так само заявив, закріпивши це на законодавчому рівні, що Україна вступає до НАТО, відповідно, тоді це буде військовий союз.



"Натомість, коли мова йде про особливі відносини у безпековій сфері між Україною, Великою Британією та Польщею, то треба заохочувати все, що з цим пов'язано, тобто навчання, допомога у вишколі, озброєнні й так далі", - підсумував Чех.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства, та додав, що це – справедливо.

Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО.

4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на членство в Альянсі.

7 листопада заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач зазначив важливість політичного союзу Великої Британії, України та Польщі, але зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну – це НАТО

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