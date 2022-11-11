Тристоронній альянс Великої Британії, Польщі та України не є окремим військовим союзом, - польський політик
Мирослав Чех, польський політик, зауважив, що у НАТО виключається приналежність членів Альянсу до інших військових союзів, тому політичний союз трьох країн направлений на співпрацю у безпековій сфері
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Польський політик прокоментував важливість тритстороннього формату співпраці України, Великої Британії та Польщі, який був започаткований у лютому 2022 році з метою зосередження зусиль у економічній, торговельній, енергетичній сферах та боротьбі з дезінформацією.
"Щодо окремого військового союзу між Великою Британією, Польщею та Україною, то цього не буде, тому що Польща та Велика Британія вже члени союзу НАТО. В Альянсі виключається приналежність до інших союзів, які б тягнули на собі зобов'язання вступати у війну через членство в іншому військовому союзі. Коли третя сторона нападає на члена союзу, то інші союзники приходять з допомогою. Відповідно, такий військовий союз та планування можуть бути з Україною, коли вона вступить до НАТО", - зазначив польський політик.
Мирослав Чех додав, що вже всім зрозуміло щодо гарантій безпеки України й президент Зеленський так само заявив, закріпивши це на законодавчому рівні, що Україна вступає до НАТО, відповідно, тоді це буде військовий союз.
"Натомість, коли мова йде про особливі відносини у безпековій сфері між Україною, Великою Британією та Польщею, то треба заохочувати все, що з цим пов'язано, тобто навчання, допомога у вишколі, озброєнні й так далі", - підсумував Чех.
- 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства, та додав, що це – справедливо.
- Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО.
- 4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на членство в Альянсі.
- 7 листопада заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач зазначив важливість політичного союзу Великої Британії, України та Польщі, але зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну – це НАТО
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе