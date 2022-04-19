"Не час сваритися всередині": Монобанк передумав припиняти обслуговувати клієнтів у тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО

Про це написав співзасновник Монобанку Олег Гороховський у фейсбук.



"Не час сваритися всередині. Є загальний ворог, а решта почекає. Рішення про припинення обслуговування клієнтів, що виїхали до війни на територію тимчасво окупованих Українських Крима, Донецька, Луганська, виявилось суперечливим", – написав Гороховський.



Він зазначив, що провів у соцмережах опитування, щоб побачити кількість тих, хто не погоджується з цим рішенням. Більше третини виявили незадоволення таким рішенням.



"Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися. Ми не будемо закривати рахунки клієнтам, що виїхали до 24 лютого в Крим і ОРДЛО", – зазначив він.



Однак банк припинить роботу з клієнтами з Білорусі, Росії, Північної Кореї, Сирії та Еритерії.



18 квітня Монобанк оголосив, що припиняє обслуговувати клієнтів на території Росії, Білорусі, Криму, "Л/ДНР", Північної Кореї, Сирії та Еритреї.



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