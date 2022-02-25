Не через повномасштабну війну РФ проти України: США висилають з посольства у Вашингтоні другого російського дипломата
США вислали з посольства у Вашингтоні другого російського дипломата, оскільки цього місяця РФ вислала американського дипломата
Про це пише AP з посиланням на високопоставленого посадовця Держдепу США
Висилка американською стороною російського дипломата не має стосунку до початку повномасштабної війни РФ проти України. Вона спричинена тривалими суперечками Росії та США про кадрове забезпечення посольства.
За словами посадовця, 23 лютого Держдепартамент повідомив посольству РФ, що висилає радника міністра Сергія Трепєлкова. Він є другим дипломатом місії, очолюваної Анатолієм Антоновим.
- Нагадаємо 17 лютого, РФ вислала з країни заступника посла США Барта Гормана.
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