НЕ ІСТФАК, 18:30. Коли Ленін замість Бога
Як святкувати Різдво в атеїстичній країні, коли Ленін - замість бога, а його праці - замість біблії?
Гість проєкту НЕ ІСТФАК - ЯНА ПРИМАЧЕНКО, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту історії України.
Сьогодні ви дізнаєтеся:
- Як СРСР насаджував свята і контролював церкву?
- Як більшовики замінювали релігійні свята на світські, чому це було важливо і як це все сприймало населення?
- Чи була у більшовиків дискусія, коли святкувати Різдво, 25-го чи 7-го?
- Чи мав Дід Мороз якесь традиційне українське коріння та чому йому придумали саме таке ім‘я?
- Якими були атрибути радянського Нового року і наскільки ми зараз відійшли від них?
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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