НЕ ІСТФАК, 18:30. Коли Ленін замість Бога

Гість проєкту НЕ ІСТФАК - ЯНА ПРИМАЧЕНКО, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту історії України.

Сьогодні ви дізнаєтеся:

Як СРСР насаджував свята і контролював церкву?

Як більшовики замінювали релігійні свята на світські, чому це було важливо і як це все сприймало населення?

Чи була у більшовиків дискусія, коли святкувати Різдво, 25-го чи 7-го?

Чи мав Дід Мороз якесь традиційне українське коріння та чому йому придумали саме таке ім‘я?

Якими були атрибути радянського Нового року і наскільки ми зараз відійшли від них?

Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:

НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:

- Інституту історії України НАН України;

- Українського інституту національної пам’яті;

- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.

Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.