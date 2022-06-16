"Не хочуть брати на роботу без рекомендації. Але як у Маріуполі зараз її візьму": в Одесі стартувала програма працевлаштування переселенців

Волонтери "Гончаренко центру" в Одесі зайнялись працевлаштуванням вимушених переселенців. Її метою є адаптація людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Для цього волонтери створюють базу даних підприємців, які готові надати роботу переселенцям, формують списки вакансій. Водночас допомагають переселенцям створити резюме і пройти співбесіду.

Як розповіла директорка одеського "Гончаренко центру" Сабіна Нікітенко, головне завдання волонтерів – це налагодження комунікації поміж підприємцями та переселенцями. "Багато представників бізнесу не можуть зараз знайти співробітників, а багато біженців, професійних і кваліфікованих – наразі розгублені, в шоці після того, що їм довелось пережити. Їм важко в чужому місті. Особливо важко влаштуватись на роботу без рекомендації та підтримки. Тому ми допомагаємо роботодавцям і тими переселенцями, які шукають роботу – знайти один одного і налагодити зв’язок", – зазначила волонтерка.

Часто роботодавці ставляться з упередженням до біженців. "Я шукав роботу вже місяць – і ось завдяки цій програмі знайшов, сьогодні заступаю до роботи у таксі. Підприємці не хочуть зараз брати переселенців на роботу без рекомендації. Але як у Маріуполі зараз її взяти?", — поділився 47-річний Михайло, вимушений переселенець із Маріуполя.

Одеса стала першим містом, з тих де працює мережа, у якому реалізували цей проект. Переселенці з різних гарячих точок наразі вже стажуються у магазинах, службах таксі тощо. Незабаром планується поширити програму і запустити її також в інших містах.

"Маємо підтримувати економіку, щоб Україна могла себе захистити, а люди забезпечити себе та близьких. Всі маємо працювати на перемогу, кожен на своєму місці. Тому ми реалізуємо програму з працевлаштування переселенців в Одесі та розробляємо її також в інших містах. Це дуже актуальний зараз напрямок. За 1,5 тижня наші одеські волонтери вже створили базу даних з 24 підприємств та оформили понад 120 резюме переселенців. І головне, що 16 з них вже отримали роботу і проходять стажування", – розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Для довідки: "Гончаренко центри" є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються допомогою військовим та вимушеним переселенцям, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти у невеликих містах: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.