Не лише зброя – Порошенко закликав керівництво США підтримати важливу умову для безпеки у світі
Україні потрібна підтримка США у питання членства в НАТО – про це сказав Петро Порошенко в ефірі CNN
"Нам потрібна більша підтримка Сполучених Штатів, тому що без членства України в НАТО мир буде неможливий", – вважає Порошенко.
"Ми розраховуємо на велике лідерство Сполучених Штатів, тому що Україна вже пройшла найскладніші випробування для того, щоб бути кандидатом у НАТО. І НАТО зараз потребує України так само, як Україна потребує НАТО. Тому дуже розраховую на вашу підтримку", – наголосив п‘ятий президент.
Порошенко також наголосив, що нові обсяги військової допомоги, зокрема бойові машини Striker і Bradley, змінюють правила гри на фронті.
"Я хочу подякувати народу, уряду і президенту Сполучених Штатів за лідерство, яке ви показуєте у підтримці України та захисті вільного світу від російської агресії. Це змінює правила гри. 200 машин із Канади, 200 машин із Великої Британії та 50 зі Швеції – загалом ми очікували, що це має бути близько 1000 БТР", – констатував Петро Порошенко.
"Це – реальна допомога, щоб зупинити російську наступальну операцію і вже протягом двох-трьох місяців забезпечити контрнаступальну операцію. Я щойно повернувся з Бахмута, і ми точно знаємо, яка ситуація на сході нашої країни. путін зосередив усе, що міг, для цієї атаки, і ми зруйнували план путіна", – наголосив Порошенко.
"Тепер усі розуміють, що ми не тільки захищаємо Україну і ви не тільки підтримуєте і допомагаєте Україні – ми разом захищаємо свободу, демократію всього вільного світу", – вважає п’ятий президент.
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