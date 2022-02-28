"Не масова акція, а виважений і точковий крок": Венедіктова назвала умови звільнення арештантів з бойовим досвідом

Про це вона сказала у відеозверненні, передає Еспресо.TV.



"Це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто, а тим, хто відбуває покарання, сподіватися на день відкритих дверей - теж", - повідомила Венедіктова.



Так, кожен зі звільнених має значний бойовий досвід в зоні АТО у 2014-15 роках.



"Усі вони є запеклими противниками "рускава міра", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними", - додала генпрокурорка.



За її словами, Україні достатньо воїнів. За два дні мобілізовано майже 100 тис. громадян, половина - резервісти тероборони.



"Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов'язок, а й право. І коли стоїть питання про збереження державності та подальшої долі країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, залужили цей шанс.До того ж, ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи - не покарання, а виправлення", - сказала Венедіктова.



Крім цього, прокурори всіх рівнів по всій країні ухвалюють рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ, Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених в ході розслідування кримінальних проваджень. За словами генпрокуроки, уже передано понад 10 тис. т. пального, бронетехніку та зброю.



"Водночас прокуратура продовжує робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора. Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", - резюмувала вона.



Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що учасників бойових дій, які перебувають під вартою, в умовах воєнного стану звільнять з-під варти для участі у війні.