"Не можу говорити без згоди другої сторони": Харчишин ухилився від коментарів про роман з Яніною Соколовою
Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин одружуватись вдруге не планує, а стосунки з журналісткою та телеведучою Яніною Соколовою назвав теплими та дружніми
Про це Валерій Харчишин розповів в інтервʼю Славі Дьоміну для YouTube-каналу "Люкс ФМ".
Відомий український рок-музикант Валерій Харчишин у травні цього року повідомив, що вони з дружиною Юлією планують розлучитись після 13 років шлюбу.
Коментуючи чутки, які ширились між фанатами про стосунки з Яніною Соколовою, музикант сказав, що "говорити про стосунки не збирається".
"Ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки сварилися. Але ми друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучати другу сторону без її згоди. Я не можу говорити про Юлю (дружину, - Еспресо) без її згоди. Це нечесно", – сказав співак.
Він також додав, що не планує вступати у шлюб.
"Одружуватися я поки не збираюся, тому що я офіційно поки не розлучений. Хоча б тому. Чи збираюся я одружитися колись? Ні... Поки про це не думав", – додав Харчишин.
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