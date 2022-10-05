Про це Валерій Харчишин розповів в інтервʼю Славі Дьоміну для YouTube-каналу "Люкс ФМ".

Відомий український рок-музикант Валерій Харчишин у травні цього року повідомив, що вони з дружиною Юлією планують розлучитись після 13 років шлюбу.

Коментуючи чутки, які ширились між фанатами про стосунки з Яніною Соколовою, музикант сказав, що "говорити про стосунки не збирається".

"Ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки сварилися. Але ми друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучати другу сторону без її згоди. Я не можу говорити про Юлю (дружину, - Еспресо) без її згоди. Це нечесно", – сказав співак.

Він також додав, що не планує вступати у шлюб.

"Одружуватися я поки не збираюся, тому що я офіційно поки не розлучений. Хоча б тому. Чи збираюся я одружитися колись? Ні... Поки про це не думав", – додав Харчишин.

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