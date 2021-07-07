"Не навчання, а провокації": міністр оборони Німеччини заявила, що РФ від військових маневрів може швидко перейти до "серйозного сценарію"

Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер під час інтерв’ю, повідомляє Укрінформ.

"Все це демонструє спроможність російської сторони дуже швидко перейти від маневрів до серйозного сценарію", - сказала міністр.

Крамп-Карренбауер підкреслила, що навчання армії РФ є постійними провокаціями – у небі над Балтикою, в Північному або в Чорному морі.

Вона висловила думку, що Росія випробовує межі, чи можна їх перейти.

"Коли російська сторона має відчуття, що вона може щось зробити і їй це дозволяють, вона буде випробувати ці кордони й надалі", - зазначила політик.

Крамп-Карренбауер заявила, що вважає за необхідне чітко визначити позицію щодо РФ, дати чітко зрозуміти, що є межа, кордони, за якими буде реакція.