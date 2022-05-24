"Не патріот" Винник, "руский шлак" в Україні та феномен української пісні під час війни
Що слухають військові на фронті, феномен української пісні під час бойових дій та як витіснити російську культуру з мізків українців
З Віктором Винником, лідером гурту "Мері" поспілкується журналістка "Еспресо" у програмі "Волонтери і війна".
У вівторок 24 травня об 11:40 у програмі "Волонтери і війна" з лідером гурту "Мері" поговоримо про феномен української культури під час війни. Як витіснити "руский шлак" з українського простору, "бойкот" російської культури від Сергія Лозниці та чому Віктор Винник не вважає себе патріотом.
Оновлено: розмова переноситься через проблеми зі зв'язком.
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