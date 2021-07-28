Не підозрювала про виграш: у Німеччині жінка тижнями носила в сумці лотерейний білет вартістю 33 млн євро
Організатор лотереї Lotto Bayern заявив в середу, що 45-річна жінка стала єдиною переможницею розіграшу 9 червня, правильно вгадавши сім полів німецького лотерейного білета
Про це повідомляє AP.
"Мені все ще паморочиться в голові при думці, що я кілька тижнів необережно носила у сумочці майже 33 мільйони євро" – сказала переможниця лотереї, імені якої не називають.
Жінка вибрала випадкові цифри в лотерейному білеті за 1,20 євро і не планує грати знову, сказавши, що виграш "більш ніж достатній для мого чоловіка, моєї дочки та мене".
Жінка планує використати несподіваний виграш, щоб вести здоровий спосіб життя та робити більше для навколишнього середовища.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе