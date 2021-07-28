Не підозрювала про виграш: у Німеччині жінка тижнями носила в сумці лотерейний білет вартістю 33 млн євро

Про це повідомляє AP.



"Мені все ще паморочиться в голові при думці, що я кілька тижнів необережно носила у сумочці майже 33 мільйони євро" – сказала переможниця лотереї, імені якої не називають.



Жінка вибрала випадкові цифри в лотерейному білеті за 1,20 євро і не планує грати знову, сказавши, що виграш "більш ніж достатній для мого чоловіка, моєї дочки та мене".



Жінка планує використати несподіваний виграш, щоб вести здоровий спосіб життя та робити більше для навколишнього середовища.

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