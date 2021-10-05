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"Не підведемо, коли це зроблять інші": Дуров заявив, що в день глобального збою соцмереж у Telegram прийшли понад 70 млн нових користувачів

5 жовтня, 2021 вiвторок
21:44
Світ Telegram

Засновник сервісу обміну повідомленнями Telegram Павло Дуров заявив, що в день глобального збою Facebook, Instagram і низки інших великих інтернет-ресурсів у месенджері зареєструвалося понад 70 млн нових користувачів

Про це Дуров написав у своєму Telegram-каналі.

"Вчора у Telegram відбулося рекордне зростання реєстрації та активності користувачів. Денні темпи поширення Telegram на порядок перевищили норму і ми за один день прийняли понад 70 млн біженців з інших платформ", - написав Дуров.

Засновник месенджера зазначив, що попри рекордну кількість реєстрацій, сервіс продовжив функціонувати, хоча подекуди спостерігалося уповільнення роботи.

"Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, оскільки Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів. Тим не менш, деякі користувачі Америк могли відчувати повільнішу швидкість, ніж зазвичай, оскільки мільйони користувачів з цих континентів одночасно поспішали зареєструватися в Telegram", - написав Дуров.

Свій сервіс засновник назвав "найбільшою незалежною платформою обміну повідомленнями", яка "на світлові роки випереджає конкурентів".

"Я прошу наших існуючих користувачів привітати своїх нещодавно прибулих друзів, допомогти їм розпакувати речі та повідомити їм, що у нас є в наявності. Переконайтеся, що вони залишаються, і подивіться, чому Telegram на світлові роки випереджає конкурентів. Для нових користувачів я хотів би сказати це - ласкаво просимо до Telegram, найбільшої незалежної платформи обміну повідомленнями. Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші", - підсумував Дуров.

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