Про це сьогодні, 14 серпня 2022 року, повідомив у facebook український громадський діяч, голова Національної спілки письмеників України Михайло Сидоржевський.

"Тяжка звістка. Помер Олесь Лупій. Про це мені щойно сказав Павло Мовчан. Дружина пана Олеся, Леся Степанівна, повідомила, що це сталося сьогодні близько полудня. Після важкої хвороби.

Олесь Лупій - відомий український письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат премії імені Д. Яворницького, заслужений діяч мистецтв України.

Автор багатьох поетичних і прозових книжок, кількох кіносценаріїв.

Світла пам'ять і Царство небесне, шановний пане Олесю", - написав він.

Довідка

Олесь Лупій родом із села Нова Кам’янка Жовківського району на Львівщині.

Брат українського кінорежисера Ярослава Лупія.

Перша збірка віршів "Віник юності" вийшла в 1957 року потім - ще сімнадцять.

Писав історичну прозу.

За сценаріями Лупія поставлені художні фільми "Багряні береги", "Малуша", "Данило - князь Галицький".

Також 14 серпня помер тренер Леонід Євтушенко, який привів збірну України до історичного срібла ЧЄ з гандболу.

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