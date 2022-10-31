Не витрачайте час на "компроміс з Росією"
Головний капітал України сьогодні — це люди, звичайні громадяни. На них тут тримається майже усе
Читаєш чергові розмірковування якогось західного аналітика (тамтешнього чи з російських втікачів) про те, по якій лінії проляже компроміс між Києвом і Москвою. По Херсону, по Новій Каховці, по Бердянську, по Мелітополю, а чи може по Маріуполю.
Головний капітал України сьогодні — це люди, звичайні громадяни. На них тут тримається майже усе. В цьому, до речі, не тільки наші переваги, а й слабкі місця
Розумно написано, підмічено деякі цікаві нюанси, все ретельно розкладено по поличках. Є одне але. Це але — постійна хиба таких розрахунків, коли береться до уваги лише ймовірна позиція Банкової. У Москві, в брюсселях і вашингтонах у таких випадках вперто ігнорують один важливий чинник. Йдеться про волю і думку українського громадянина. І тому, коли до початку війни їм казали, що українці чинитимуть опір, і в Москві, і на Заході були впевнені, що ми впадемо за кілька діб. Все через те, що в розрахунок бралося залізо та інституційна спроможність. Хоча головний капітал України сьогодні — це люди, звичайні громадяни. На них тут тримається майже усе. В цьому, до речі, не тільки наші переваги, а й слабкі місця (але про це іншим разом).
Тому коли йдеться про такі речі, як "компроміс з Росією", не витрачайте час на підрахунок заліза і розрахунок можливих варіантів рішень Банкової. Краще уважніше досліджуйте масиви соціологічних даних і досвід попередніх Майданів.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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