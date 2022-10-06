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"Не вмів поводитися зі зброєю": українська зірка фільму "Гіркі жнива" Печериця розповів, як наважився піти в ЗСУ

6 жовтня, 2022 четвер
13:45
Культура На фто: актор Олександр Печериця

Український актор театру та кіно Олександр Печериця, який до повномасштабного вторгнення Росії не служив і не брав зброю до рук, розповів, як записався до тероборони та пішов захищати батьківщину

Своєю історією він поділився в інтервʼю Аліні Доротюк на YouTube.

За словами заслуженого артиста України, він вагався, утім зранку 24 лютого пішов до військкомату і цілу добу стояв у черзі.

"Коли я вже знаходився там, то у мене зникли всі сумніви та страхи. Я не знаю, як це пояснити", - розповів актор, додавши, що у черзі панувала "атмосфера піднесення".

До початку повномасштабного вторгнення Олександр нічого не знав про службу та не вмів поводитися зі зброєю. 

"У той момент я для себе вирішив, що буду там стояти. Нехай я навіть буду робити щось, що не стосуватиметься військової справи, до якої я відношення не мав. Я не знав про зброю чи військову справу взагалі нічого, бо я не служив. Попри це, я вирішив, що якась робота для мене все одно знайдеться. Я знав, що прийшов туди, де маю бути", - зазначив Печериця.

Як розповів актор, очікуючи свою чергу, чоловіки і склали список з імен, прізвищ та телефонів – на випадок, коли хтось буде виходити з офіцерів для набирання нових списків. 

"Коли вийшов наступний офіцер і сказав, що йому потрібно 10 людей, ми сказали, що у нас уже є 10 людей і складений список. Він взяв наш список і сказав: "Тоді заходьте". Ми пішли, підписали необхідні папери, нас сформували. Після цього ми вже знали, що вже в підрозділі, будемо захищати Київ", - поділився історією артист.

Уродженець Санкт-Петербурга, Олександр Печериця творчу діяльність розпочав на сцені театру ім. І. Франка у 2004 році, після закінчення Київського університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Актор знявся в українсько-канадському фільмі "Гіркі жнива" про Голодомор та серіалах "Століття Якова", "Сага" і "Співай, Лоло, співай!". Лауреат "Київської Пекторалі-2018" в номінації "За краще виконання чоловічої ролі" у виставі "Ідіот" за Ф. Достоєвським 2019 року.

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Кіно
війна з Росією
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