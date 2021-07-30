"Небажана організація": з РФ поїхали головред розслідувального видання "Проект" і його заступник, інші журналісти також планують від'їжджати
Головний редактор видання "Проект", що спеціалізується на розслідуваннях, Роман Баданін і його заступник Михайло Рубін виїхали з Росії до США
Про це Баданін заявив у коментарі Reuters.
Він був у відпустці не в РФ, коли дізнався, що Project Media, Inc визнаний "небажаною організацією". Повертатися журналіст поки не планує.
За його словами, ще низка журналістів видання планують виїхати в країну, "яка розташована ближче до Росії".
Головред видання заявив, що роботу воно не припинить.
"Проект" писав про ймовірну третю дочку Путіна, про можливу другу дружину Кадирова, про діяльність "ПВК Вагнера" в Африці. У день виходу розслідування про голову МВС Росії Володимира Колокольцева до журналістів прийшли з обшуками.
Баданіна, а також журналістів Ольгу Чуракову, Юлію Лук’янову і Марію Желєзнову внесли до реєстру "іноагентів" в РФ.
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