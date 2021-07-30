"Небажана організація": з РФ поїхали головред розслідувального видання "Проект" і його заступник, інші журналісти також планують від'їжджати

Про це Баданін заявив у коментарі Reuters.

Він був у відпустці не в РФ, коли дізнався, що Project Media, Inc визнаний "небажаною організацією". Повертатися журналіст поки не планує.

За його словами, ще низка журналістів видання планують виїхати в країну, "яка розташована ближче до Росії".



Головред видання заявив, що роботу воно не припинить.

"Проект" писав про ймовірну третю дочку Путіна, про можливу другу дружину Кадирова, про діяльність "ПВК Вагнера" в Африці. У день виходу розслідування про голову МВС Росії Володимира Колокольцева до журналістів прийшли з обшуками.

Баданіна, а також журналістів Ольгу Чуракову, Юлію Лук’янову і Марію Желєзнову внесли до реєстру "іноагентів" в РФ.