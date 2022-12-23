Неістфак, 18:30. КІНЕЦЬ ГЕТЬМАНЩИНИ: Як Росія нав'язувала свої політичні інститути

Що ми знаємо про останнього гетьмана Кирила Розумовського?

Як російська імперія намагалася інтегрувати українські території?

Чи був якийсь спротив серед козацької еліти щодо ліквідації автономії?

Світлана Потапенко, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського

Коло наукових зацікавлень охоплює ранньомодерну історію України, зокрема джерелознавчі проблеми історії українського козацтва, соціальну історію Слобідської України і Гетьманщини XVII–XVIII ст., генеалогію українських козацько-старшинських родів.

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НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:

- Інституту історії України НАН України;

- Українського інституту національної пам’яті;

- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.

Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.