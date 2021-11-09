Нелегально експортували брухт дорогих металів: ДБР викрило шахраїв

Про це повідомили в ДБР.



Зловмисники нелегально вивозили з України брухт кольорових і дорогоцінних металів під виглядом електрообладнання.



За інформацією слідства, це коштувало державному бюджету 100 млн грн.



Затримані через фіктивну фірму закуповували непридатне до використання електрообладнання, що містить кольорові й дорогоцінні метали. Потім так звана фірма продавала металобрухт під виглядом електрообладнання, а фірма-покупець вивозила коштовний брухт за кордон, оминаючи заборону на експорт.



Згодом експортеру також відшкодовували ПДВ.



Слідчі повідомили про підозру директорові обох фірм і митному брокеру в заволодінні майна в омобливо великих розмірах і службовій підробці (ч.ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підозрюваним загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Двох держінспекторів митного оформлення "Мелахів" Галицької митниці ДМСУ підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Їх можуть ув'язнити на строк до п'яти років.



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