Нелегально експортували брухт дорогих металів: ДБР викрило шахраїв
ДБР викрило багатомільйонну схему незаконного експорту брухту дорогоцінних металів
Про це повідомили в ДБР.
Зловмисники нелегально вивозили з України брухт кольорових і дорогоцінних металів під виглядом електрообладнання.
За інформацією слідства, це коштувало державному бюджету 100 млн грн.
Затримані через фіктивну фірму закуповували непридатне до використання електрообладнання, що містить кольорові й дорогоцінні метали. Потім так звана фірма продавала металобрухт під виглядом електрообладнання, а фірма-покупець вивозила коштовний брухт за кордон, оминаючи заборону на експорт.
Згодом експортеру також відшкодовували ПДВ.
Слідчі повідомили про підозру директорові обох фірм і митному брокеру в заволодінні майна в омобливо великих розмірах і службовій підробці (ч.ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підозрюваним загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Двох держінспекторів митного оформлення "Мелахів" Галицької митниці ДМСУ підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Їх можуть ув'язнити на строк до п'яти років.
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