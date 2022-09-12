Нелегально переказували гроші з тимчасово окупованого Криму: в АРМА передали 60 млн грн, вилучених під час обшуків
АРМА передали арештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн. Гроші вилучили під час обшуків в осіб, які організували механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Організатори схеми – група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир" і криптовалюти. Це дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності.
- Нагадаємо, під час перетину кордону Польщі з Білоруссю, затримали організатора транснаціональної шахрайської групи, який разом зі спільниками привласнив понад €600 тис.
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