Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Організатори схеми – група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир" і криптовалюти. Це дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності.