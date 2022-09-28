Про це артист розповів в інтервʼю "КП в Україні".

Євген Кошовий заявив, що розчарувався у близьких родичах, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Були розчарування у близьких родичах. Вони зараз там. Але я не хочу конкретизувати. Я знаю, що це читатиме моя мама. І вона завжди плаче, коли я про це так радикально кажу", - сказав актор.

Кошовий зазначив, що не може стверджувати, що "на Луганщині чи Харківщині орієнтувалися на Росію". Сам артист, за його словами, вивчив українську мову на Донеччині.

"У мене була дуже класна вчителька, я їй дуже вдячний за те, що вона навчила мене української мови. І я отримав українську освіту на Донбасі. У нас дуже багато людей спілкувалися українською. І українською нам викладали в коледжі. Ті, хто хотів, можливо, і орієнтувалися на Росію. Від Луганська до російського кордону – 80 кілометрів. Хтось їздив на заробітки туди. Але у мене не було такого, що моє оточення, в якому я ріс, чи мої родичі орієнтувалися на Росію", - пояснив актор "Кварталу".

Щодо родичів своєї дружини Ксенії, які живуть в Ялті, Кошовий повідомив, що з ними спілкування припинилося. Жінка з дітьми ховалась у бомбосховищі, а її рідня не написала "жодного слова".

"Авжеж, важко було сприймати, коли вона сидить у підвалі в бомбосховищі з двома дітьми, з двома мамами і відправляє своїм рідним фото, відео того, що відбувалося тоді у Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Ірпені... У перші два тижні з їхнього боку жодного слова навіть не було написано. А потім написали: "Ой, Ксюшенька, мы вас так любим, приезжайте, мы вас защитим". Та йдіть ви за руським кораблем зі своїм захистом! Ви вже "поосвобождалі" нас достатньо", - розповів Кошовий.

Артист також зазначив, що родичі надсилали його дружині знаки, що є символікою російських загарбників у нинішній війні.

"Потім ще тиждень Ксюша їм щось висилала, а у відповідь їй прислали літеру"Z". Все, нема більше в Ялті родичів", – уточнив актор.

Євген родом із Харківської області. Після 1989 року родина артиста переїхала до Луганщини.

