Немає більше російських олігархів, вони всі знищені путінською агресією, - Наливайченко

Таку думку він висловив в ефірі ЕспресоTV



Ексголова СБУ нагадав, що у 2014 році Путін обіцяв олігархам і великому російському бізнесу, що це на рік - на два, а потім санкції будуть зняті, що буде все нормально і за Крим, і за окуповані території Донецької та Луганської областей, але цього не сталося.



"До того, 24 лютого цього року з початком російської агресії він обіцяв тиждень – два, і вже плануйте заведення своїх активів в Київ та Україну. Захопимо багато заводів, буду вам роздавати, особливо тим, що лояльні й ті, що будуть підтримувати мене"- прокоментував нардеп.



"Минуло 55 діб, і що сталося? Немає більше російських олігархів. Їхні мільярди, нерухомість, можливості не просто заблоковані, а заарештовані. І багато країн, і Франція, і Велика Британія, вже націоналізують і конфіскують найдорожче, що у них було. Немає російських олігархів, вони всі знищені Путіним і агресією Путіна проти України. І насправді вороття цьому не буде" – зауважив Валентин Наливайченко.



Народний депутат запевнив, що російські олігархи вже точно знають, що вони перестали бути мільярдерами, що на нафті вони нічого не зароблять, буде ембарго і досить скоро.





Нагадаємо, прокуратура США знайшла докази спроб російських олігархів ухилятися від санкцій за напад на Україну