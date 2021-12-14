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Ексклюзив

"Немає прозорої кадрової політики": політексперт заявив, що будь-які конкурси на посаду в МВС чи ОГП - легалізація рішення влади Зеленського

14 грудня, 2021 вiвторок
17:27
Економіка офіс

Політичний експерт Владислав Ситюк вважає, що в Україні на конкурсах на держпосади виграють погоджені з владою люди

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.

"Я вважаю, що будь-який конкурс в нашій державі - це легалізація зазделегідь прийнятого управлінського рішення. На жаль, це так. Щоб ми не взяли - генеральну прокуратуру, МВС, програму "Ліфт" Зеленського, коли всі "слуги" перед виборами були погоджені. За когось проплатили, за когось попросили", - вважає експерт.

Він прокоментував декларації чинних представників влади та аналіз Центру протидії корупції щодо голови БЕБ Вадима Мальника.

"Давайте подивимось на декларації наших народних обранців. Вони вчора були водіями, фотографами - зараз в кожного у декларації готівка, як мінімум $50 тис. В мене виникає питання, як їм не соромно дивитись в очі людям. Зараз ми маємо таких Мельників у всіх щаблях влади. Чому так відбувається? У нас немає прозорої кадрової політики. Кожен раз, коли проходить конкурс - конкурс обирає ось таких Мельників", - підсумував він.

 

  • Журналісти програми "Схеми" знайшли ймовірні порушення під час конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки, йдеться, зокрема, про відсутність кворуму, необхідного для легітимності конкурсу та можливий конфлікт інтересів.
  • За даними Центру протидії корупції, задекларована вартість майна в останній декларації Вадима Мельника, включно з квартирою в Туреччині, перевищує 9 млн гривень. Статки ж родини складають ще близько 7 млн гривень.

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декларація
конкурс
Вадим Мельник
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