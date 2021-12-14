"Немає прозорої кадрової політики": політексперт заявив, що будь-які конкурси на посаду в МВС чи ОГП - легалізація рішення влади Зеленського

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Я вважаю, що будь-який конкурс в нашій державі - це легалізація зазделегідь прийнятого управлінського рішення. На жаль, це так. Щоб ми не взяли - генеральну прокуратуру, МВС, програму "Ліфт" Зеленського, коли всі "слуги" перед виборами були погоджені. За когось проплатили, за когось попросили", - вважає експерт.



Він прокоментував декларації чинних представників влади та аналіз Центру протидії корупції щодо голови БЕБ Вадима Мальника.



"Давайте подивимось на декларації наших народних обранців. Вони вчора були водіями, фотографами - зараз в кожного у декларації готівка, як мінімум $50 тис. В мене виникає питання, як їм не соромно дивитись в очі людям. Зараз ми маємо таких Мельників у всіх щаблях влади. Чому так відбувається? У нас немає прозорої кадрової політики. Кожен раз, коли проходить конкурс - конкурс обирає ось таких Мельників", - підсумував він.





Журналісти програми "Схеми" знайшли ймовірні порушення під час конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки, йдеться, зокрема, про відсутність кворуму, необхідного для легітимності конкурсу та можливий конфлікт інтересів.

За даними Центру протидії корупції, задекларована вартість майна в останній декларації Вадима Мельника, включно з квартирою в Туреччині, перевищує 9 млн гривень. Статки ж родини складають ще близько 7 млн гривень.