"Ненавидите свою країну": у РФ депутат пропонує позбавляти критиків влади громадянства, набутого за правом народження
Російський депутат Держдуми від владної партії "Єдина Росія" Олександр Хінштейн запропонував позбавляти громадянства, набутого за правом народження, аргументуючи це виступами опозиціонерів
Про це Хінштейн написав у своєму Telegram, коментуючи поданий президентом РФ Володимиром Путіним законопроєкт про позбавлення громадянства, наданого за правом народження.
Депутат похвалив ініціативу Путіна та запропонував розширити підстави позбавлення російського громадянства. На його думку, повинна бути передбачена можливість позбавлення його тих, хто одержав його по праву народження.
"Інколи слухаєш одкровення наших опозиціонерів, і думаєш: навіщо вам російський паспорт, якщо ви ненавидите свою країну та свій народ?" - заявив Хінштейн.
29 грудня Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про громадянство. Він розширює список статей кримінального кодексу, засудження за якими може призвести до позбавлення громадянства людини, яка отримала його не за правом народження. Також законопроєкт спрощує отримання російського громадянства для тих людей, що народилися у СРСР, та їхніх дітей.
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