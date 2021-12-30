"Ненавидите свою країну": у РФ депутат пропонує позбавляти критиків влади громадянства, набутого за правом народження

Про це Хінштейн написав у своєму Telegram, коментуючи поданий президентом РФ Володимиром Путіним законопроєкт про позбавлення громадянства, наданого за правом народження.



Депутат похвалив ініціативу Путіна та запропонував розширити підстави позбавлення російського громадянства. На його думку, повинна бути передбачена можливість позбавлення його тих, хто одержав його по праву народження.



"Інколи слухаєш одкровення наших опозиціонерів, і думаєш: навіщо вам російський паспорт, якщо ви ненавидите свою країну та свій народ?" - заявив Хінштейн.



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