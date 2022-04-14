Мер тимчасово окупованого Таврійська, якого викрали окупанти, склав повноваження
У мережі з'явилось повідомлення від зниклого мера тимчасово окупованого Таврійська Миколи Різака, в ньому йдеться про складання повноважень через проблеми зі здоров'ям
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Таврійської міської територіальної громади.
"У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови", - йдеться в дописі.
За інформацією, опублікованою раніше на сторінці Таврійської тергромади, про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака не було інформації з вечора 1 квітня.
Він був затриманий російськими військовими.
- Нагадаємо, нещодавно голова Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий розповів, що, окрім проблем з окупантами, на Херсонщині виникає криза довіри до місцевої влади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе