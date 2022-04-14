Мер тимчасово окупованого Таврійська, якого викрали окупанти, склав повноваження

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Таврійської міської територіальної громади.



"У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови", - йдеться в дописі.



За інформацією, опублікованою раніше на сторінці Таврійської тергромади, про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака не було інформації з вечора 1 квітня.



Він був затриманий російськими військовими.

Нагадаємо, нещодавно голова Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий розповів, що, окрім проблем з окупантами, на Херсонщині виникає криза довіри до місцевої влади.