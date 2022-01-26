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Непереможний боєць UFC показав відео запеклого спарингу з українським чемпіоном Bellator

26 січня, 2022 середа
12:20
Спорт Ярослав Амосов

Шведский боєць UFC Хамзат Чімаєв оприлюднив відео спарингу з чемпіоном Bellator українцем Ярославом Амосовим

Ролик Чімаєв опублікував у Instagram. 

"Все життя – це боротьба" - прокоментував шведський боєць чеченського походження кадри, на яких він бореться з Амосовим.   

27-річний Хамзат Чімаєв, який виступає у найпрестижнішому в світі промоушені UFC (Абсолютному бійцівському чемпіонаті), виграв усі свої 10 поєдинків у змішаних єдиноборствах. 

28-річний Амосов здобув 26 перемог у 26 боях. У червні 2021 року він переміг бразильця Дугласа Ліму та став новим чемпіоном промоушену Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг). 

13 травня 2022 року в Лондоні українець проведе перший захист титулу в поєдинку проти Майкла Пейджа зі США. 
 

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змішані єдиноборства
ММА
UFC
спаринг
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