Непереможний боєць UFC показав відео запеклого спарингу з українським чемпіоном Bellator

Ролик Чімаєв опублікував у Instagram.

"Все життя – це боротьба" - прокоментував шведський боєць чеченського походження кадри, на яких він бореться з Амосовим.

27-річний Хамзат Чімаєв, який виступає у найпрестижнішому в світі промоушені UFC (Абсолютному бійцівському чемпіонаті), виграв усі свої 10 поєдинків у змішаних єдиноборствах.

28-річний Амосов здобув 26 перемог у 26 боях. У червні 2021 року він переміг бразильця Дугласа Ліму та став новим чемпіоном промоушену Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг).

13 травня 2022 року в Лондоні українець проведе перший захист титулу в поєдинку проти Майкла Пейджа зі США.



Нагадаємо, 12 червня 2021 року Ярослав Амосов став першим українським бійцем змішаних єдиноборств, який здобув титул Bellator.

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