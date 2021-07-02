"Неповага до громадянського суспільства": ЄС засудив запровадження Росією кримінального покарання для членів "небажаних" громадських організацій

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій, передає "Укрінформ".

"Останні рішення офісу російського генерального прокурора включити до переліку "небажаних" кілька громадських організацій, в тому числі зареєстровану у Празі Společnost Svobody Informace (Свобода інформаційного суспільства) є ще одним підтвердженням неповаги російської влади до живого та незалежного громадянського суспільства. Жодна з цих організацій не заслуговує на таке ставлення. Європейський Союз раз за разом засуджує російське законодавство про "небажані організації" та "іноземних агентів". Обидва закони суперечать міжнародним зобов’язанням Росії у сфері прав людини", - йдеться у документі.

ЄС підтримує діяльність неурядових організацій, які сприяють розвитку транскордонного взаєморозуміння та покращенню відносин між країнами. У звязку з цим Євросоюз закликає російську владу переглянути прийняті рішення та сприяти розвитку контактів між людьми на користь Росії та ЄС.

Нагадаємо, в Росії запровадять кримінальну відповідальність за участь та організацію роботи "небажаних організацій": рядовим учасникам "організацій" загрожує від 1 до 4 років позбавлення волі, а організаторам - від 2 до 6.