"Неприйнятна атака з метою тиску на ЄС": глави МВС Євросоюзу засудили висилку Білоруссю мігрантів до сусідніх країн

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністри заявили, що Білорусь прагне "використати людей у політичних цілях".



На нараді обговорили ситуацію з незаконним перетином кордону з Білорусі до Латвії, Литви та Польщі.

"Ця агресивна поведінка є неприйнятною і становить пряму атаку, спрямовану на дестабілізацію та тиск на ЄС", – йдеться в заяві.



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Євросоюз має визначитися з реакцією, аби "завадити будь-яким подальшим спробам використати нелегальну міграцію в такий спосіб".

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Білорусь масово дозволяє мігрантам з Іраку незаконно перетинати кордони з трьома країнами. Литва почала будувати "стіну" від мігрантів на кордоні.