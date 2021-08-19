"Неприйнятна атака з метою тиску на ЄС": глави МВС Євросоюзу засудили висилку Білоруссю мігрантів до сусідніх країн
ЄС засудив Білорусь, звинувативши її у прямому нападі, через витіснення мігрантів у сусідні країни Союзу
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Міністри заявили, що Білорусь прагне "використати людей у політичних цілях".
На нараді обговорили ситуацію з незаконним перетином кордону з Білорусі до Латвії, Литви та Польщі.
"Ця агресивна поведінка є неприйнятною і становить пряму атаку, спрямовану на дестабілізацію та тиск на ЄС", – йдеться в заяві.
Читайте також: Білоруські прикордонники щитами витісняли мігрантів через литовський кордон. ВІДЕО
Євросоюз має визначитися з реакцією, аби "завадити будь-яким подальшим спробам використати нелегальну міграцію в такий спосіб".Білорусь масово дозволяє мігрантам з Іраку незаконно перетинати кордони з трьома країнами. Литва почала будувати "стіну" від мігрантів на кордоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 30.98Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе