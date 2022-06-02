"Нептуни" й "гарпуни" разом з системою висвітлення підводної та надводної обстановки зможуть топити кораблі РФ на будь-яких відстанях, - полковник Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко впевнений, що для переваги у Чорному морі нам потрібні протикорабельні ракети та системи висвітлення, які є у Туреччини, Болгарії та Румунії, тому потрібно створити умовний союз з цими країнами, оскільки мета у нас одна – не допустити царювання РФ у Чорному морі
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Роман Костенко зазначив, що потрібен комплексний підхід щодо подолання загрози з боку Чорного моря, де панівне становище займають російські катери та крейсери.
"Важливі дві речі – це система висвітлення підводної та надводної обстановки та ракети, які можуть вражати на необхідній відстані ворожі кораблі, а також системи супроводження наших ракет, тобто прицілювання"- зауважив полковник.
Костенко відмітив, що такий комплекс побудувати буде досить важко і питання, як зараз це зробити.
"Ми знаємо, що ці системи є у Туреччини, Болгарії та Румунії й потрібно, щоб вони нам у цьому допомагали. Я ще до війни пропонував, зробити єдину систему висвітлення, умовний союз, щоб ділитися інформацією і надавати кожен зі свого сектору. Зробимо одну замкнуту систему і кожний буде бачити, що відбувається, бо ворог по факту один. Ті країни входять до НАТО, Україна як асоційований член, і мета одна – не допустити царювання РФ у Чорному морі"- пояснив полковник СБУ.
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Роман Костенко додав, що ми не можемо без такої системи висвітлення далеко бачити й росіяни це знають, тому відводять свої кораблі, але їх калібри дозволяють вражати наші об'єкти.
"Системи протикорабельних ракет у нас є - "нептуни" та "гарпуни". Звісно для того, щоб "нептун" полетів, нам треба знати місцеперебування цілі. Відповідно, система висвітлення дає координати знаходження кораблів і ми запускаємо протикорабельні ракети у той район, де спрацьовують головки самонаведення і вражають цілі. По факту, все просто, але у нюансах потрібно розбиратися" – підкреслив полковник.
Роман Костенко підсумував, що у нас є свої "нептуни", нам вже передали "гарпуни", тому зараз завдання запустити систему висвітлення або, щоб нас нею забезпечили, і у принципі, кораблі РФ ми можемо топити на будь-яких відстанях у Чорному морі. Тому що "нептун" і "гарпун" дозволяють до 300 км долати відстані та вражати ворожі цілі. Це все реально і можна зробити, але в умовах війни для реалізації потрібна допомога партнерів. А самим побудувати таку систему буде досить складно і на це піде багато часу.
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