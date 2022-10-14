Про це йдеться у розслідуванні російського центру "Досьє".

У ЗМІ неодноразово зʼявлялась інформація щодо стосунків колишньої гімнастки Аліні Кабаєвої та російського президента Володимира Путіна. Повідомлялося, що коханка народила Путіну щонайменше трьох дітей. Також зазначалось, що друзі російського президента передавали нерухомість та землю Кабаєвій та членам її родини.

Посилаючись на дані Росреєстру, розслідувачі зазначають, що Кабаєва, її бабуся, мати й сестра володіють загалом 10 квартирами в Москві та Петербурзі, а також ділянками й котеджами в Московській області та в Сочі. Їхня загальна ринкова вартість досягає понад $39 млн.

У березні західні ЗМІ повідомляли, що Кабаєва з дітьми переховується у Швейцарії. Вона проживає у муніципалітеті Колонʼї - одному з найдорожчих та респектабельних у Швейцарії та у світі. Колонʼї розташований неподалік центру Женеви.

Один із друзів Путіна надав Аліні тут свій особняк. У квітні The Wall Street Journal писав із посиланням на чиновників із США та ЄС, що колишня спортсменка неодноразово і надовго зупинялася на віллі з вертолітним майданчиком у муніципалітеті Колонʼї. Маєтки в цьому районі є історичною цінністю, а їхня вартість сягає $70-80 млн.

За інформацією розслідувачів, у Колонʼї є лише один вертолітний майданчик - недалеко від будинку Геннадія Тимченка. Тимченко - засновник нафтотрейдера Gunvor, що у Швейцарії шукав покупців на російську нафту та нафтопродукти. Тимченко знайомий із Путіним з 1990-х та вважається одним із його "гаманців". Вертолітний майданчик є частиною володінь під назвою "Вілла Hauterive". За даними сервісу відстеження польотів ADS-B Exchange, з 2016 року на ділянці та поблизу нього сідало лише п'ять приватних гелікоптерів, з них чотири пов'язані з компанією Swift Copters, яка працює з клієнтами з Росії.

Співрозмовник, знайомий із Кабаєвою, розповів, що спортсменка користувалася вертольотом, який доставляв її "буквально до порога дому Тимченка" у Колонʼї.

Окрім будинку Тимченка у Швейцарії, Кабаєва, ймовірно, користувалася "Шахерезадою" - яхтою, яку Путіну подарувала група російських бізнесменів на чолі з Тимченком.

Наприкінці 2020 року Кабаєва побувала у Мілані. У той же час там знаходилися співробітники Федеральної служби охорони, які, як стверджували соратники Олексія Навального, входили до екіпажу "Шахерезади". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну італійська влада заарештувала яхту.

З 2014 року Кабаєва очолює раду директорів холдингу "Національна медіагрупа" (НМГ), яка володіє часткою в "Первом канале", російською версією Discovery, а також каналом РЕН ТВ та газетою "Известия". У 2018 році НМГ разом із російським державним банком ВТБ купила телеканал СТС.

ВТБ та НМГ не витратили на угоду власні гроші – вони використали позикові. Одним із позикодавців став сам СТС, а іншим - фізична особа Колбін В.П. За добу до укладення договору про купівлю каналу він надав ВТБ та "Національній медіагрупі" кредит на 12,3 мільярда рублів (приблизно $189 млн) під 16% річних.

Це був Володимир Колбін, син друга Путіна Петра Колбіна, який був номінальним власником низки активів президента. Цей же друг дитинства президента Росії Петро Колбін передав бабусі Аліни Ганні Зацепіліній дві квартири на Арбаті в Москві, Геннадій Тимченко - квартиру в Петербурзі, а Григорій Баєвський (партнер давнього друга президента Аркадія Ротенберга, відомий як "ріелтор друзів Путіна") - ділянку на Рубльовці та квартиру у Москві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb