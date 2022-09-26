Про це повідомили на офіційній сторінці серіалу в Instagram.

Продовження телевізійного проєкту про королеву Єлизавету ІІ вийде на платформі у середу, 9 листопада. Netflix також представив і новий постер сезону.

Новий, пʼятий, сезон розповідатиме про події життя та правління королеви, що відбувались у 1990-х роках. Глядачі побачать драми та скандали, з якими стикнулась королівська родина. Так, новий сезон зачепить розлучення принцеси Анни, принца Чарльза і принца Ендрю.

У новому сезоні буде 10 епізодів. Акторський склад, як і було оголошено раніше, змінюватиметься у серіалі кожні два сезони. У продовженні "Корони", що вийде цієї осені, роль королеви Єлизавети виконає британська акторка Імельда Стонтон. Принца Філіпа зіграє Джонатан Прайс, принцесу Діану - Елізабет Дебікі, принца Чарльза - Домінік Вест, принцесу Маргарет - Леслі Менвілл.

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Про трагічну загибель принцеси Діани розповість вже шостий й сезон "Корони", зйомки якого вже відбуваються. Як розповідав автор проєкту Пітер Морган, шостий сезон стане останнім. Утім стосунки принца Чарльза та принцеси Діани будуть центральною темою нинішнього, п'ятого сезону.

Королева Єлизавети померла 8 вересня у віці 96 років.

73-річний син королеви Чарльз став новим королем Сполученого Королівства.

Протягом тижня після смерті королеви перший сезон "Корони" потрапив до десятки найкращих серіалів Netflix.

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