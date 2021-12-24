Невідомий кинув "коктейль Молотова" у консульство Росії у Львові: до МЗС РФ викликали повіреного у справах України

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.



МЗС Росії заявив українському дипломатові протест і зажадав, щоб Україна виконувала міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв.



У російському МЗС стверджують, що 24 грудня невідомий кинув на територію генконсульства пляшку із запальною сумішшю, яка запалилася і "створила загрозу безпеці закордонній установі".



"З цієї нагоди Генеральне консульство Росії направило ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних", - йдеться в заяві МЗС РФ.



Аналогічну ноту посольство Росії в Києві направило в МЗС України.

Нагадаємо, 24 грудня у генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова". Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.