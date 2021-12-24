Невідомий кинув "коктейль Молотова" у консульство Росії у Львові: до МЗС РФ викликали повіреного у справах України
До МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило, щоб висловити протест через інцидент біля генконсульства РФ у Львові
Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
МЗС Росії заявив українському дипломатові протест і зажадав, щоб Україна виконувала міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв.
У російському МЗС стверджують, що 24 грудня невідомий кинув на територію генконсульства пляшку із запальною сумішшю, яка запалилася і "створила загрозу безпеці закордонній установі".
"З цієї нагоди Генеральне консульство Росії направило ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних", - йдеться в заяві МЗС РФ.
Аналогічну ноту посольство Росії в Києві направило в МЗС України.
- Нагадаємо, 24 грудня у генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова". Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.
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