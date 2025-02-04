ТОП-3: найкращі українські серіали

"Коло омани"

У серіалі піднімається тема домашнього насильства. Мова піде про жінку, над якою знущався її чоловік. У силу певних обставин бідолашна опиняється в тюрмі. Їй інкримінують вбивство чоловіка. Трагедія сталась через систематичні моральні знущання та жорстокі побої. Та життя триває, воно не легке, жінці знадобиться продовжити свою боротьбу за виживання в цьому жорстокому світі…

"Ніхто не ідеальний"

Олександра молода й амбітна. Одного дня вона приїжджає в Одесу, щоби вступити у свої законні права відносно спадку, який залишив їй рідний дядько. Однак не все так просто. Уся родина категорично неприязно налаштована проти неї. У хід йдуть інтриги та цькування…

"Просто Надія"

У серіалі мова піде про складний відрізок з життя жінки Надії. Вона - переселенка з Харкова. Її покинув чоловік. На руках - троє дітей. Дім, в якому вони жили в Харкові - зруйновано російськими снарядами. Здавалось би, все втрачено. Але молода жінка акумулює в собі всю силу, і в маленькому містечку починає своє життя з нуля…

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