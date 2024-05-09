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Ароматизована кава: плюси та мінуси
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Популярність ароматизованої кави стрімко зростає серед поціновувачів цього напою. Та чи насправді така кава є безпечною для організму людини
Ароматизована кава: як її виготовляють
- для ароматизації напоїв спеціально обирають зерна тільки середнього ступеня обсмаження
- ароматизатор додають вже до обсмаженої кави, за 10-14 годин після термічної обробки
- ароматизатор поміщають до спеціальної ємності з центрифугою об’ємом від 10 до 15 літрів
- процес триває близько 5 хвилин, щоб кожне зерно змогло достоту набратися потрібним ароматом
- ароматизатор змішують з кавовим екстрактом чи вносять до вже готового продукту
- продукт швиденько упаковують, аби не втрачався аромат
Переваги ароматизованої кави:
- урізноманітнення питного меню
- для збадьорення організму
Мінуси вживання ароматизованої кави:
- ароматизатор маскує залежану чи неякісну каву
- ароматизатори часто використовують дешеві
- для алергіків ароматизатори протипоказані
- ароматизатори псують аромат і смак справжньої натуральної кави.
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