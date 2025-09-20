Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Після того, як Мішу забрали з вулиці, правоохоронці розповіли, що виявили публікацію, у якій йшлося про пригнічений стан собаки та незадовільний догляд в умовах центру для тварин.

Зазначена інформація була зафіксована, а на місце його перебування для перевірки виїхали слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та кінологи столичної поліції.

Поліцейські поспілкувались із працівниками установи, оглянули Мішу та місце його тимчасового перебування.

"Собака доглянутий, проходить соціалізацію та перебуває під наглядом співробітників центру, песику надається вся необхідна медична допомога та забезпечується харчування", - розповіли працівники поліції.

Після періоду адаптації Міші шукатимуть родину, а поки пес перебуває в Patron Pets Center, тож допомогти із вигулом та провести із ним час можуть усі охочі після попереднього узгодження з працівниками центру.

Що відомо про собаку Мішу з київських Теремків

Столичний пес Міша жив біля станції метро "Теремки" більше десяти років. Після повномасштабного вторгнення РФ він разом з людьми спускався під час повітряних тривог в метро, ховаючись від обстрілів

За словами місцевих, собака завжди поводився спокійно і не створював загрози для людей. Небайдужі навіть купили для нього каримат, щоб собака не сидів на холодній підлозі.

Проте через скаргу однієї людини працівники станції заборонили пускати Мішу під час повітряних тривог. Про це у Facebook повідомила зоозахисниця Сніжана Бугрік:

"Кожну тривогу Міша дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку. Але один чоловік( якого знають в Києві, як догхантера вбивцю тварин) поскаржився, що собака йому заважає.Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу до метро під час тривог. Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того — вигнали!".

Після цього допису люди почали активно скаржитися на Київський Метрополітен і вимагали у них, щоб Міші знову дозволили спускатися у метро, щоб переховуватися від обстрілів.

Офіційна позиція метрополітену

У Київському метрополітені пояснили ситуацію. Собака справді став талісманом "Теремків" і завжди чемно ховається від обстрілів у метро.

"Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції". І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення — вже тієї ж ночі він зайшов у метро", - зазначили працівники.

Чому забрали пса до притулку

Після цього собаку забрали з вулиці зоозахисники. Причиною стала скарга на перебування собаки у метро, яку подав Олексій Святогор, раніше фігурувавший у кримінальній справі щодо можливого вбивства безпритульних собак. За словами зоозахисників, саме це спонукало їх забрати пса з вулиці, попри протест місцевих мешканців. Пес Міша пройшов обстеження у ветеринарній клініці й нині перебуває у центрі допомоги безпритульним тваринам.