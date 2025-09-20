Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські

Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські

Адріана Муллаянова
20 вересня, 2025 субота
22:01
Суспільство Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції

Міша перебуває у центрі допомоги тваринам і проходить соціалізацію перед пошуком нової родини

Зміст

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Після того, як Мішу забрали з вулиці, правоохоронці розповіли, що виявили публікацію, у якій йшлося про пригнічений стан собаки та незадовільний догляд в умовах центру для тварин. 

Зазначена інформація була зафіксована, а на місце його перебування для перевірки виїхали слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та кінологи столичної поліції.

Поліцейські поспілкувались із працівниками установи, оглянули Мішу та місце його тимчасового перебування. 

"Собака доглянутий, проходить соціалізацію та перебуває під наглядом співробітників центру, песику надається вся необхідна медична допомога та забезпечується харчування", - розповіли працівники поліції.

Після періоду адаптації Міші шукатимуть родину, а поки пес перебуває в Patron Pets Center, тож допомогти із вигулом та провести із ним час можуть усі охочі після попереднього узгодження з працівниками центру.

Що відомо про собаку Мішу з київських Теремків

Столичний пес Міша жив біля станції метро "Теремки" більше десяти років. Після повномасштабного вторгнення РФ він разом з людьми спускався під час повітряних тривог в метро, ховаючись від обстрілів 

За словами місцевих, собака завжди поводився спокійно і не створював загрози для людей. Небайдужі навіть купили для нього каримат, щоб собака не сидів на холодній підлозі.

Проте через скаргу однієї людини працівники станції заборонили пускати Мішу під час повітряних тривог. Про це у Facebook повідомила зоозахисниця Сніжана Бугрік:

"Кожну тривогу Міша дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку. Але один чоловік( якого знають в Києві, як догхантера  вбивцю тварин) поскаржився, що собака йому заважає.Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу до метро під час тривог. Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того — вигнали!".

Після цього допису люди почали активно скаржитися на Київський Метрополітен і вимагали у них, щоб Міші знову  дозволили спускатися у метро, щоб переховуватися від обстрілів.

Офіційна позиція метрополітену

У Київському метрополітені пояснили ситуацію. Собака справді став талісманом "Теремків" і завжди чемно ховається від обстрілів у метро.

"Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції". І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення — вже тієї ж ночі він зайшов у метро", - зазначили працівники.

Чому забрали пса до притулку

Після цього собаку забрали з вулиці зоозахисники. Причиною стала скарга на перебування собаки у метро, яку подав Олексій Святогор, раніше фігурувавший у кримінальній справі щодо можливого вбивства безпритульних собак.  За словами зоозахисників, саме це спонукало їх забрати пса з вулиці, попри протест місцевих мешканців. Пес Міша пройшов обстеження у ветеринарній клініці й нині перебуває у центрі допомоги безпритульним тваринам.

Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
21:30
Віктор Ющенко
Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві
21:27
Оновлено
РФ атакує Україну БПЛА ввечері 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, на Полтавщині зафіксували влучання
21:23
Прапор Польщі
У Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника
21:14
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський впровадив санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ, блогера Філімоненка й тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові
20:24
винищувач F-16
"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
20:24
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Полісся" розбило "Кудрівку", "Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:40
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
Марганець вже третю добу без води: хто винен і як таке може бути
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
18:01
OPINION
Осінній перемовний процес і логіка Трампа
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:30
Огляд
Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
16:01
OPINION
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
15:42
Пентагон
Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
Більше новин
