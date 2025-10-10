Емпатія як професійна якість: мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми і підтримує ЗСУ

14 років шляху – від нічного фармацевта до наставника

Галина Гуцол працює в мережі "Аптек Доброго Дня" понад 14 років. Розпочинала кар'єру в Києві нічним фармацевтом, а сьогодні очолює аптеку мережі у Вінниці та займається навчанням кадрового резерву.

"Важливим досягненням у роботі вважаю те, що не боялася змін, не боялася переїхати в інше місто, завжди крокувала в ногу зі своєю мережею, з інноваціями і перемінами. Зараз я, як наставник, навчаю нових працівників фармації", – розповідає пані Галина.

З початком повномасштабного вторгнення робота фармацевтів стала емоційно складнішою та більш відповідальною. "Люди вимагають більшої емоційної залученості. Ми стараємося бути максимально емпатійними, добрими і співпереживати людям. Адже з початком війни змінилося багато, є люди з посттравматичним синдромом, з тривогою. Тож дуже важливо враховувати це в роботі", – пояснює Галина Гуцол.

Мережа "Аптека Доброго Дня" розвиває власні освітні ініціативи. Одним із напрямів є проєкт "Наставник", у межах якого досвідчені фахівці, зокрема Галина Гуцол, діляться знаннями та практичним досвідом із новими працівниками фармацевтичної галузі.

Підтримка української армії

Компанія активно допомагає Збройним силам України. Разом з фондом Сергія Притули мережа навчила тактичної медицини понад 9,5 тисячі військових, надавши критично важливі навички порятунку життя на полі бою.

"Аптеки Доброго Дня" стали одним із ключових учасників галузевої ініціативи Аптечної професійної асоціації (АПАУ) із закупівлі турнікетів для армії. Спільними зусиллями аптечна спільнота передала захисникам понад 31 230 сертифікованих турнікетів САТ (Combat Application Tourniquet).

У співпраці з громадською організацією "Землячки" компанія започаткувала проєкт "Добрий збір для захисниць" з метою забезпечення 10 000 комплектів літньої форми для жінок-військовослужбовців на передовій.

"Наша робота – це не лише продаж ліків, а й людська підтримка в найтяжчі моменти. Це особливо важливо зараз, коли кожен потребує розуміння та співчуття", – підсумовує Галина Гуцол.

