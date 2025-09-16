Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України

Про це повідомляє CTV News.

Христя Фріланд оголосила, що залишає посаду в уряді й не балотуватиметься на наступних федеральних виборах. Поки що вона залишатиметься депутаткою парламенту.

Марк Карні повідомив у соцмережі Х, що вже запропонував ексміністерці стати спецпредставницею з питань відбудови України.

"Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з питань відбудови України, на додаток до її обов'язків як члена парламенту. Як колишня міністерка фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі G7 з глибокими зв'язками та розумінням України та її економіки, Христя справді має унікальні можливості для цієї своєчасної та важливої ​​роботи заради кращого майбутнього для українців та миру в Європі", - написав він.

Як зазначає CTV News, Фріланд, яка має українське коріння й понад 20 років працювала журналісткою в Україні та Росії, тісно співпрацюватиме з прем’єром Карні. У новій ролі вона координуватиме зусилля з відновлення української економіки спільно з українськими урядовцями. Також її завданням стане активна взаємодія з канадськими підприємцями, профспілками, академічними колами та українською діаспорою.