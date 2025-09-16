Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
У вівторок, 16 вересня, міністерка транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд оголосила про відставку. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні запропонував їй стати спецпредставницею з питань відбудови України
Про це повідомляє CTV News.
Христя Фріланд оголосила, що залишає посаду в уряді й не балотуватиметься на наступних федеральних виборах. Поки що вона залишатиметься депутаткою парламенту.
Марк Карні повідомив у соцмережі Х, що вже запропонував ексміністерці стати спецпредставницею з питань відбудови України.
"Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з питань відбудови України, на додаток до її обов'язків як члена парламенту. Як колишня міністерка фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі G7 з глибокими зв'язками та розумінням України та її економіки, Христя справді має унікальні можливості для цієї своєчасної та важливої роботи заради кращого майбутнього для українців та миру в Європі", - написав він.
Як зазначає CTV News, Фріланд, яка має українське коріння й понад 20 років працювала журналісткою в Україні та Росії, тісно співпрацюватиме з прем’єром Карні. У новій ролі вона координуватиме зусилля з відновлення української економіки спільно з українськими урядовцями. Також її завданням стане активна взаємодія з канадськими підприємцями, профспілками, академічними колами та українською діаспорою.
- У грудні минулого року Христя Фріланд, яка має українське коріння, подала у відставку з посади міністерки фінансів Канади на тлі розбіжностей з тодішнім прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе