Налякати український інфопростір: речник ОСУ "Хортиця" Трегубов про дезінформацію росіян про "штурми Покровська"

Про те, що це все означає та до чого готується ворог в ефірі Громадського радіо розповів Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Стандартна для ворога ситуація, — оголошувати про ті чи інші "перемоги", входження до населених пунктів просто для того, щоб налякати український інфопростір. Просто, щоб ми почали це обговорювати. Так було з Торецьком, Дніпропетровською областю, і зараз так відбувається з Покровськом. Я би на це просто особливо не зважав. Тому що навіщо зайвий раз по десять разів обговорювати те, що ворог хоче, щоб ми обговорювали", — наголосив Трегубов.

Щодо ДРГ на Покровському напрямку, військовий зазначив, що це невеликі групи, які можуть пройти повз лінію укріплення, і треба розуміти, що вони можуть зайти і в будь-якій ділянці у прикордонні: "Але це не є фактичною загальновійськовою операцією, це не є проникненням на територію, не є закріпленням на території. Це є просто диверсія. Тому тут не йдеться про штурмові дії чи загальні бойові дії, тут ідеться просто про інфільтрацію".

Щодо Покровського напрямку Віктор Трегубов каже, що "є очевидним, що на ньому йдуть найбільш жорсткі бої".

"Але це ми бачимо не по тому, що кудись намагаються проникнути окупанти, а з того, як відбувається загальновійськовий бій на всьому цьому напрямку. Якою є інтенсивність боєзіткнень тощо. Коли ми говоримо про 100 тисяч росіян, задіяних безпосередньо на цьому напрямку, це ми говоримо про важливість Покровського напрямку. А якщо ми говоримо про умовні 5 росіян, які там кудись пробралися, це не є свідченням", — наголосив військовий.