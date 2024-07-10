Найкращі друзі Метт Деймон і Бен Аффлек знову об’єднались для зйомок у трилері від Netflix
Про возз'єднання нерозлийвода друзів на екрані Netflix повідомив на своїй сторінці у Х. Режисером і сценаристом фільму "RIP" стане Джо Карнаган, відомий за фільмами "Команда А" та "Козирні тузи"
Поки що про сюжет майбутнього фільму ніхто не розголошує та вже відомо, що фільм буде створено студією "Artists Equity" під керівництвом Бена та Метта.
Їхня студія активно розширює список проектів, включаючи фільм під назвою "Small Things Like These" з Кілліаном Мерфі в головній ролі та продовження "Аудитора".
Бен та Метт були друзями ще з часів свого сусідства у Кембриджі.
Фото: з загальнодоступних джерелХлопці отримали вже свій "Оскар" за співавторство у фільмі "Розумниця Уїлл Хантінг", який став трампліном до початку їхнього тандему.
Фото: Фото: FilmmagicАффлек та Деймон вже разом знімалися у стрічках "Догма", "Остання дуель", "Air", "Джей та мовчазний Боб".
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