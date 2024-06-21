Наша четвірка найочікуваніших серіалів цього літа

Стати Карлом Лагерфельдом

Рік виходу: 2024

Країна: Франція

Жанр: Драма, Історичні

Режисер: Audrey Estrougo, Жером Салль

Актори: Даніель Брюль, Аньєс Жауї, Théodore Pellerin, Алекс Лутс, Жулія Фор та інші

Про що серіал "Стати Карлом Лагерфельдом (1 сезон)":

Коли легендарна Коко Шанель відійшла від справ і передала кермо правління своїм модним будинком маловідомому дизайнеру, всі були шоковані таким поворотом подій. Потрібно було чимало часу, щоб глибина особистості, смаку та творчого таланту Лагерфельда розкрилися перед шанувальниками французьких віянь в одязі повною мірою….

Квіні (2024)

США, 2024

Режисер: Джоель Мей Девід, Макалла МакФерсон

Жанр: Драма

Актори: Діон Браун, Сем Адевунмі, Джозеф Марсель, Енніс Чун-Ян, Белла, Харрісон Деніелс, Лаура Вітмор, Тіллі Кіпер, Джонатан Пойнтінг, Еліша Епплбаум, Том Форбс, Едвард Харрісон, Орла Рідпат, Джорджі Бенкс та інші

Живучи на стику двох культур, Квіні постійно відчуває себе чужою в кожній із них. Відносини з давнім другом руйнуються, залишаючи її в глибокому розчаруванні. У спробах знайти втіху, вона шукає її там, де, можливо, шукати не варто, що змушує її зустрітися віч-на-віч із болючим минулим…

Презумпція невинуватості 1 сезон

Presumed Innocent 1 season

Рік виходу: 2024

Країна: США

Жанр: Детективи, Драма, Кримінальні

Режисер: Ґреґ Яйтанс, Anne Sewitsky

Актори: Джейк Джилленгол, Рут Неґґа, Білл Кемп, О. Т. Фаґбенлі, Chase Infiniti, Renate Reinsve, Пітер Сарсгаард, Елізабет Марвел та інші

Здавалося, життя Расті Сабича, прокурора з Чикаго, склалося якнайкраще. Успішний юрист, він до того ж щасливий у шлюбі. Попереду лише нові висоти, яких він досягне за підтримки відданої дружини. Але розважливим Расті залишається рівно до того моменту, коли йому в помічниці призначають чарівну та сексуальну Керолайн Полемус…

Дім дракона 2 сезон

House of the Dragon 2 season

Рік виходу: 2024

Країна: США

Жанр: Мелодрами, Драма, Пригоди, Фантастика

Режисер: Міґель Сапочнік, Ґреґ Яйтанс, Клер Кілнер

Актори: Педді Консідайн, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Метт Сміт, Стів Туссен, Ів Бест та інші

Сюжет спін-оффа одного з найпопулярніших серіалів сучасності пропонує нам поринути в далеке минуле, за двісті років до старту подій оригіналу. У центрі уваги розповіді опиняється сімейство Таргарієнів. Задовго до подій серіалу могутність цих людей не піддавалася сумніву. Протягом уже довгих років клан успішно править Валірією та Вестеросом, проте постійні внутрішні чвари не дають представникам дому продовжувати успішно розвиватися та рости…