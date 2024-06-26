Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Освіжаючі безалкогольні коктейлі та напої: топ-5 рецептів для спекотних днів
Інфографіка

Освіжаючі безалкогольні коктейлі та напої: топ-5 рецептів для спекотних днів

26 червня, 2024 середа
18:29
рецепти Освіжаючі безалкогольні коктейлі та напої

Літо – це час, коли хочеться насолоджуватися теплом, відпочивати на свіжому повітрі та, звичайно, куштувати освіжаючі напої

Зміст

Незалежно від того, чи ви плануєте вечірку з друзями, пікнік з родиною або просто шукаєте спосіб освіжитися після спекотного дня, смачний безалкогольний коктейль або напій завжди стане в пригоді. У цій статті Еспресо підготувало для вас топ-5 літніх напоїв, які не тільки чудово втамують спрагу, але й принесуть море задоволення своїм неперевершеним смаком.

Готувати їх просто і швидко, а результат завжди виходить відмінним. Тож не баріться та спробуйте найкращі коктейлі цього літа, щоб зробити його ще яскравішим та смачнішим.

Класичний "Мохіто"

рецепт Мохіто

Інгредієнти:

  • свіжі листочки м'яти - 10-12 шт.
  • лайм – ½ шт.
  • цукор тростинний – 1 ч. л.
  • газований напій Sprite або Schweppes – 150 мл
  • лід

Покроковий рецепт приготування:

  1. Помийте ретельно м'яту і лайм.
  2. Візьміть склянку та покладіть на дно листочки м'яти, нарізаний шматочками лайм та додайте цукор. Використовуючи ступку або ложкою обережно розітріть все разом.
  3. Далі перекладіть цю масу в шейкер і додайте льоду, все змішайте.
  4. Із шейкера перекладіть все в склянку та налийте газовану воду, наповнюючи склянку доверху.
  5. Прикрасьте коктейль гілочкою м'яти й подайте одразу, насолоджуючись свіжістю.

Фото: Freepik

Холодний персиковий чай

Інгредієнти:

  • чорний листовий чай – 10-20 г
  • окріп – 1 л
  • персики – 6 шт.
  • цукор – 60 г
  • вода – 200 мл
  • базилік або м'ята – 3-4 гілочки
  • лід

Покроковий рецепт приготування:

  1. Чорний чай насипте у чайник для заварювання та залийте його одним літром окропу. Коли чай завариться, процідіть його.
  2. Персики помийте, очистіть їх від кісточок та наріжте невеликими скибочками.
  3. У каструлю додайте цукор і налийте води. Щойно сироп закипить, додайте всі персики (залиште трошки для подачі) та варіть протягом 10-15 хвилин.
  4. Процідіть суміш із персиками через сито.
  5. У глечик для лимонаду налийте охолоджений чай, сироп із персиків, свіжі персики, листки м'яти або базиліку та лід. Все перемішайте й насолоджуйтесь смаком!

Фото: olivemagazine.com

Лавандовий лимонад із цитрусом

Інгредієнти:

  • квітки лаванди – 1 стакан
  • цукор – 4 ст. л.
  • окріп – ½ стакана
  • лимонний сік – 100 мл
  • вода питна – 700 мл
  • лавандовий сироп
  • лід

Покроковий рецепт приготування:

  1. У посудину покладіть лаванду й цукор, додайте окріп. Все ретельно перемішайте, накрийте кришкою й дайте настоятись протягом 30 хвилин.
  2. Лимон вичавіть, нам потрібно 100 мл фрешу.
  3. Процідіть лавандову воду через сито, щоб видалити квітки.
  4. У глечик для лимонаду покладіть лід, потім додайте лавандову воду, лимонний фреш і долийте охолоджену питну воду. Для більш інтенсивного аромату лаванди додайте трошки лавандового сиропу або кілька крапель лавандової есенції (харчової). Готово!

Фото: carolsvegankitchen.com

Полуничний молочний коктейль

Інгредієнти:

  • пломбір – 300 г
  • молоко – 500 мл
  • свіжа полуниця – 200

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте полуницю та видаліть хвостики.
  2. Заглибним або стаціонарним блендером перебийте полуницю до пюреподібного стану.
  3. До полуничного пюре додайте морозиво та молоко.
  4. Збивайте суміш міксером протягом 1-2 хвилин.  
  5. Налийте коктейль у високі склянки. За бажанням прикрасьте вершками, свіжими полуницями або листочками м’яти.
  6. Подавайте відразу, доки коктейль холодний.

Фото: Freepik

Напій із кавуна та цитруса

Інгредієнти:

  • кавун – 1 кг
  • лимон – 1 шт.
  • апельсин – 1 шт.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте цитрусові та кавун.
  2. Вичавіть сік з лимону та апельсину.
  3. Із кавуна потрібно вирізати м'якуш та очистити від кісточок. Потім заглибним або стаціонарним блендером перебийте до пюреподібного стану.
  4. До кавуна додайте сік лимону та апельсину, все ретельно перемішайте й відправляйте в холодильник.
  5. Подавайте коктейль охолодженим у високих склянках. За бажанням додайте лід або сироп. Готово!

Фото: Freepik


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Юрій Федоренко
Автор Артем Лагутенко
24 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
Зеленський і Путін
25 червня, 2024 вiвторок
"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
електроенергія
24 червня, 2024 понедiлок
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
19:13
Live
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
19:01
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини й ідентичності
18:54
Деніл Кастільо
Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро
18:53
Оновлено
Обстріл міста Дергачі 26 червня 2024 року
Росіяни вдарили з авіації по Харківському району: серед поранених - троє дітей
18:45
Кримінал
Перевезли до прикордонного пункту з Латвією і наказали йти пішки до кордону: судитимуть двох росіян, які депортували жителя ТОТ
18:45
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
18:40
Ексклюзив
Микола Тищенко, суд
"Це шоу, а не боротьба з корупцією": журналіст Ніколов про справу Тищенка
18:38
Петер Пеллегріні і Роберт Фіцо
Словаччина бере участь у реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, - президент Пеллегріні
18:30
Ексклюзив
окупант
Небезпека не в масі, а в тому, що вони будуть ефективнішими, - експерт Киричевський про 51-шу армію РФ
18:24
"Арена Люблін"
"Динамо" обрало країну, де гратиме матчі єврокубків
18:18
Податки нерухомість
Податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном
18:12
Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей 
18:01
OPINION
Микола Княжицький
В Україні має бути окрема державна програма демографічного розвитку
18:01
діти, злочини росії
Окупанти створили у Бердянську дитбудинок, вихованців якого зможуть незаконно усиновлювати росіяни, - голова МВА
17:57
хакери
Керівництво "ДНР" на нараді слухало гімн України завдяки Руху опору, - Спротив
17:56
Ексклюзив
ЗСУ
Через 7-10 днів у Торецьку вже можуть іти міські бої, - військовий експерт Кевлюк
17:50
Болгарія
Єврокомісія визнала Болгарію найбільш підготовленою до переходу на євро
17:48
Оновлено
Збірна України, Євро-2024
Україна - Бельгія: Ребров обрав склад на вирішальний матч Євро-2024
17:47
Ексклюзив
Марк Рютте
"Треба двосторонній рух": експерт Киричевський про завдання для України після призначення Рютте генсеком НАТО
17:39
Графіки відключень світла 27 червня діятимуть протягом усієї доби
17:36
Стефан Романів
У Варшаві помер перший віцепрезидент СКУ, представник української діаспори Стефан Романів
17:34
Ґітанас Науседа
Литва спрямує 0,25% ВВП на підтримку України
17:30
Штучний інтелект, ШІ
Мінцифри презентувало Білу книгу – пропозиції щодо регулювання ШІ в Україні
17:27
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
У межах обміну Росії передали засудженого в Україні митрополита УПЦ МП Іонафана. Подробиці
17:21
Фінляндія
Фінляндія вперше підтвердила, що проводила навчання військових ЗСУ на своїй території
17:15
Ексклюзив
українські військові
"Інформаційний спротив": українське командування могли замінити через події на Торецькому напрямку
16:59
ЗАЕС
Російські "керівники" допомагають військовим викрадати обладнання з тимчасово окупованої ЗАЕС, - Спротив
16:52
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Україна - Бельгія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Євро-2024
16:41
Ексклюзив
Україна - Євросоюз
Нардепка Іонова пояснила, на чому варто зосередитися Україні в подальших перемовинах з ЄС про вступ
16:37
Ростислав Карандєєв
У Мінкульті розповіли, скільки українських закладів культури припинили діяльність після повномасштабного вторгнення РФ
16:36
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення. Найбільше атак - на Покровському напрямку
16:35
На фото: електрична вантажівка
У Києві посилили обмеження руху вантажівок. Деталі
16:25
Полонені
Від побиття до ударів електрострумом: усі опитані після звільнення з полону РФ українці розповіли про катування
16:21
Данія
Данія додатково надасть 4,7 млн євро на відновлення енергооб'єктів на Миколаївщині та Харківщині
16:20
Байден та Зеленський
"НАТО хоче спричинити світову війну, а ЗСУ обстрілюють цивільних росіян": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 26 червня
16:15
Ексклюзив
енергетика
"Ніяких 24 години без світла не буде": експерт Рябцев про ситуацію в енергосистемі
16:08
Ростислав Карандєєв
Очільник Мінкульту назвав мобілізацію культурних діячів "не до кінця грамотною та виваженою"
16:07
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
16:05
Ексклюзив
вивіска Офіс президента України
Розслідувачка Вольвач розповіла, хто є власником наближеного до ОП телеграм-каналу "Джокер"
16:01
СБУ та НАБУ викрили на корупції високопосадовця Укренерго
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV