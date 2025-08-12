"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
Російська пропаганда поширює фото фейкових листівок для дружин українських військових із "порадами" як терпіти насильство від чоловіка
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Ворожі TG-канали поширюють нібито офіційні листівки, в яких дружинам військових радять приховувати сліди побиття, не виносити конфлікти на публіку та навіть просити вибачення в чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Центр наголосив, що в Україні не існує жодних офіційно затверджених пам’яток, що містять заклики або виправдання домашнього насильства. Подібні матеріали є фальсифікованими та суперечать нормам чинного законодавства, яке кваліфікує домашнє насильство як кримінальне правопорушення.
Читайте також: РФ готує ІПСО з полоненими захисниками Маріуполя: що варто знати
Щоб надати фейку правдоподібності, російські пропагандисти використали QR-код справжньої організації, яка надає психологічну підтримку військовим та їхнім родинам.
ЦПД підкреслив, що мета таких фейків - дискредитація ЗСУ, спотворення уявлення про ставлення військових до сім’ї та підрив довіри до армії.
- 12 серпня російська пропаганда поширила фейк про смерть 72-річної жінки з Вінниччини від рук працівників ТЦК, щоб дискредитувати українських військових, залучених до мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе