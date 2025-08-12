"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі TG-канали поширюють нібито офіційні листівки, в яких дружинам військових радять приховувати сліди побиття, не виносити конфлікти на публіку та навіть просити вибачення в чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Центр наголосив, що в Україні не існує жодних офіційно затверджених пам’яток, що містять заклики або виправдання домашнього насильства. Подібні матеріали є фальсифікованими та суперечать нормам чинного законодавства, яке кваліфікує домашнє насильство як кримінальне правопорушення.

Щоб надати фейку правдоподібності, російські пропагандисти використали QR-код справжньої організації, яка надає психологічну підтримку військовим та їхнім родинам.

ЦПД підкреслив, що мета таких фейків - дискредитація ЗСУ, спотворення уявлення про ставлення військових до сім’ї та підрив довіри до армії.