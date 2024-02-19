"Президентська республіка точно не дає відповіді нашим викликам і проблемам": Рибачук про систему влади в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми вже з вами понад 30 років спостерігаємо дуже різних президентів України, але у них є одне спільне – одні й ті ж проблеми. Всі приводять "любих друзів", всі захоплюють все більше повноважень, насправді ніхто з них не зміг виконати обіцяне і тримаються у владі тільки за рахунок того, що підтягують до себе силовиків, контролюють суддів. Тобто, мені здається, що вже тих президентів було достатньо, щоб зрозуміти, що не можна у такій системі влади знайти людину, яка зможе змінити цілу систему. Шукаючи підтримку у кланах, бізнесових групах, контролюючи медіа, українські політики просто намагаються уникнути відповідальності перед людьми", - зауважив громадський діяч.

За його словами, у середньому український виборець на голову вищий від, наприклад, американського.

"Ми дуже багато слідкуємо за політикою, болюче реагуємо, коли хтось у нас намагається забрати наші свободи, але, не маючи політичних партій, ми не можемо впливати тільки через громадські рухи, ініціативу об'єднання. Ми з цього кола маємо вийти. Іншого способу вийти з цього кола, ніж впливати на політику через політичні партії, у нас немає. Мені здається, що ми вже таку ціну заплатили й так близько підійшли, що все-таки з цього кола вирвемося. Я впевнений у тому, що президентська республіка точно не дає відповідей нашим викликам та проблемам. Навіть під час війни. Ми розуміємо, що треба делегувати значно більше влади, але бачимо цих радників, шептунів і реальний відрив", - зазначив Олег Рибачук.

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