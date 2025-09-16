"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують ще дві наступальні кампанії, тому партнерам необхідно підтримувати Україну зброєю та фінансами
Про це він сказав в інтервʼю Sky News.
"Я радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії, а їх було вже три й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії, три останні їх місії провалилися. На мій погляд, це дуже важливий сигнал", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що ще під час зустрічей у Білому домі з президентом Трампом та його командою попереджав європейських партнерів, що росіянам не вдасться захопити схід України. Зокрема, заяви Москви про можливу окупацію Сум він назвав маніпулятивними й неправдивими, і наголосив, що українська сторона це довела на практиці — ворог зазнав поразки в трьох кампаніях.
Читайте також: "Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
На думку Зеленського, росіяни зазнали поразки через значні втрати серед особового складу та великі обсяги знищеної техніки.
"Зараз нашим воїнам потрібно триматися і морально, і духом, їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції Російської Федерації", - підкреслив президент.
- Володимир Зеленський 12 вересня заявив, що ворожі війська на Сумщині втратили здатність до наступу через значні втрати.
