"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ

Про це він сказав в інтервʼю Sky News.

"Я радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії, а їх було вже три й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії, три останні їх місії провалилися. На мій погляд, це дуже важливий сигнал", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що ще під час зустрічей у Білому домі з президентом Трампом та його командою попереджав європейських партнерів, що росіянам не вдасться захопити схід України. Зокрема, заяви Москви про можливу окупацію Сум він назвав маніпулятивними й неправдивими, і наголосив, що українська сторона це довела на практиці — ворог зазнав поразки в трьох кампаніях.

На думку Зеленського, росіяни зазнали поразки через значні втрати серед особового складу та великі обсяги знищеної техніки.

"Зараз нашим воїнам потрібно триматися і морально, і духом, їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції Російської Федерації", - підкреслив президент.