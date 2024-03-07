РФ ударила керованими авіабомбами по Вовчанську: є загибла й поранена

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Тільки що три КАБи по приватному сектору Вовчанська. Попередньо одна жінка загинула (близько 40 років) під завалами будинку й одна поранена. На місці працюють поліція та ДСНС", - написав він.

Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що обстріл стався близько 10 ранку. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків.

"Унаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації", - повідомив Синєгубов.