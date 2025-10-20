Російська пропаганда у Польщі розгойдала негативні настрої стосовно українців, - польська дослідниця і волонтерка Соляш

Таку думку висловила польська дослідниця, етнологиня, перекладачка і волонтерка Ольга Соляш у програмі "Європейці" з Лесею Вакулюк в етері Еспресо.

"Я думаю, як дивлюся на польське суспільство, наскільки фактично російська пропаганда розгойдала такі негативні настрої стосовно українців. Вона почала висвітлювати ці елементи, які десь спираються на певних фундаментах чи закладених кодах. Зараз скажу, про що я думаю. Усе-таки в польській культурі досить сильно закорінилось переконання, що поляк - це шляхтич, а українець - це кріпак, селянин. І фактично коли приїжджають до Польщі українці, які багаті, але мають на це повне право бути багатими, мають повне право їздити на гарних машинах і просто жити в хороших готелях. Але все-таки якось це коле в очі", - зазначила вона.

Ольга Соляш також зауважила, що вона узагальнює, адже це стосується лише певної групи поляків, точно не всього суспільства.

"Але я кажу, на чому російська пропаганда що могла використати, щоб розігнати певну атмосферу негативну, - про те, що українці багаті, що українцям не варто допомагати, що вони витрачають гроші в хороших готелях, вони самі не донатять і так далі. Це абсолютно неправда. Але воно сперлося на такий міф, що українці повинні все-таки постійно працювати й збирати трускавку (полуницю). Що вони повинні працювати на найнижчому рівні. Воно дуже сильно закорінене. І так, як українцям важко, певно, виходити з такого коду селянина, долати це, так само полякам, я думаю, ще важче долати цей код шляхтича. Бо фактично в польському суспільстві якось прийнялось, що поляки мають герби, що вони шляхта. Це неправда. Абсолютна більшість польського суспільства - це ті ж самі селяни, що й українці", - додала вона.