Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025

Олена Чернінька
23 жовтня, 2025 четвер
12:19
Учасниці й учасники Конгресу почують історії жінок, чия сміливість щодня змінює Україну

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025, гаслом якого цьогоріч є фраза «Сміливість бути собою!».

«Ми з вами довго вчилися – Маю право сказати Ні! Ні булінгу, ні насиллю, ні сексизму, ні нерівності. Тепер ми практикуємося в сміливості сказати ТАК. Так – зміні професії. Так – допомозі іншому. Так – навчанню в зрілому віці. Так – керівній посаді. Так – третій дитині. Так – життю попри війну. Кожне ТАК – це сміливість! Кожна, хто каже ТАК – смілива!» – зазначила Олена Кондратюк у своєму виступі, який відкрив Конгрес. 

Вона переконана: сміливість сучасної української жінки – це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто виглядає «звичайною», а насправді вона надзвичайна.

«Жінки-військові запалили нашу сміливість. І тепер сміливість передається як вогонь!» – заявила Олена Кондратюк. 

Розповідаючи про мету цьогорічного УЖК, віцеспікерка зазначила, що цей майданчик має дати сміливим жінкам голос, зробити їх видимими. Адже видимість – це не про софіти, а про право впливати. 

Учасниці й учасники Конгресу почують історії жінок, чия сміливість щодня змінює Україну. Передбачається чотири дискусійні платформи: Сміливість бути першими; Сміливість бути видимими; Сміливість бути у владі; Сміливість бути різними. 

У своєму виступі Олена Кондратюк нагадала, що українські жінки мають унікальну сміливість, оскільки під час війни не бояться йти у військо, відкривати нові бізнеси, волонтерити, керувати громадами, виховувати дітей.

«Сміливість – це момент, коли страх не зникає, але він більше не керує твоїм життям», – вважає вона.

Український Жіночий Конгрес – це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 «чоловічих» професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади. Співзасновницями Конгресу є Олена Кондратюк, Марія Іонова та Світлана Войцеховська. 

Український Жіночий Конгрес-2025 транслюється наживо на офіційному сайті УЖК, YouTube-каналі (українською та англійською мовами) та Facebook-сторінці Конгресу.

 

