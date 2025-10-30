США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні

Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі Х.

"Ми отримали підтвердження, що скорочення присутності американських військ у Польщі не планується. Польсько-американський альянс залишається міцним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки", — написав Косіняк-Камиш.

За його словами, ця позиція була підтверджена після розмов із міністром оборони США Пітом Гегсетом та переговорів між заступником міністра оборони Польщі Павлом Залевським, начальником генерального штабу й генералом Вєславом Куколою з американськими союзниками.